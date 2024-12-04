شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام زيارته للمملكة.. الرئيس الفرنسي يغادر العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، العلا اليوم، بعد زيارته لعدد من المعالم والمواقع التاريخية التي تزخر بها المحافظة، واستعراضه مجالات التعاون والشراكات الإستراتيجية بين المملكة وفرنسا في عدد من المجالات، وذلك في ختام زيارة فخامته للمملكة التي استمرت ثلاثة أيام.وكان في وداع فخامته بمطار العلا الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن فرحان بن عبدالله ، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.