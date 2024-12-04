جائزة أفضل ممثل في مهرجان الأفلام الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز من نصيب فلم "أنصاف" من إنتاج طلبة جامعة الملك فيصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذهبت جائزة أفضل ممثل في مهرجان الأفلام الطلابية في جامعة الملك عبدالعزيز لحسن الحرز عن فيلم "أنصاف" من إنتاج طلبة قسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل.

وحظي فيلم "أرض العطاء" من إنتاج الطلبة على المركز الثاني في مسار الأفلام الوثائقية في مهرجان الأفلام الطلابية الذي كان ضمن مشاركة جامعة الملك فيصل بـ ١٦ عمل رُشّح منها للمرحلة النهائية ٣ أعمال مختلفة الموضوعات وسط منافسات الجامعات السعودية.

وأوضح رئيس قسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف الحليبي؛ أن مشاركة الجامعة في هذه التطاهرة الثقافية يوجد روحا من الإبداع والمنافسة خاصة في مهرجان الأفلام الطلابية الذي يعد منصة حاضنة للإبداع السينمائي الطلابي، وتعزيز ريادة المملكة في مجال صناعة الأفلام مع توجهات رؤية المملكة 2030.

وبين أن المهرجان يحفز مواهب الطلبة في الجامعات السعودية في مجال الأفلام وتطويرها، وإيجاد وتعزيز التفاعل والترابط بينهم، إلى جانب مد الجسور بين صناع الأفلام الأكاديميين والمنتجين، مما يسهم في إبراز الهوية الثقافية السعودية وتعميقها.