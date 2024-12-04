شكرا لقرائتكم خبر الشتاء في الرياض.. متعة الترفيه والتجارب في العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرياض، عاصمة التنوع والدهشة، وجهة التجارب والأحداث العالمية والعروض المميزة، التي تستحق أن يكون لها جدول خاص لزيارتها وقضاء أسعد الأوقات فيها ضمن فعاليات تقويم شتاء السعودية 2024.

والمتعة تبدأ مع حديقة الحيوان الوطنية المشوقة والمناسبة لجميع الأعمار والتي تضم أكثر من 1300 حيوان و190 فصيلة في ست محميات مختلفة، وهي المكان الأنسب لتقضي فيه الوقت مع أسرتك وسط الأشجار والمساحات الخضراء، وبالطبع لا تنس ركوب القطار الصغير الذي يأخذك في جولة حول الحديقة.

وبعدها اتجه إلى الدرعية واستمتع بالمناظر التراثية وأنت تتناول الغداء وتتذوق أشهى الوجبات السعودية في مطعم تكية بمطل البجيري، أو يمكنك الاختيار بين المطاعم المحلية والعالمية الموجودة هناك.

ولمتعة السهرة والانطلاق، اتجه إلى بوليفارد وورلد؛ التي شهدت إضافة مناطق جديدة مثل تركيا وإيران وأفريقيا وغيرها، وتضم الكثير من الأسواق المليئة بالمنتجات المختلفة التي تلائم جميع الأذواق، أو يمكنك الذهاب إلى بوليفارد رن واي المبتكر الذي يعيد التخيل والتصور للطيران الحقيقي، وهناك ستجد تجارب ترفيهية ومطاعم داخل طائرات معاد استخدامها وستمشي على المدرج الحقيقي.

وفي اليوم التالي، عليك بدء يومك بتجربة باراموتور فوق مدينة الرياض والاستمتاع بشروق الشمس الذي يمتزج بالمناظر الطبيعية الخلابة للمدينة، ثم توجه إلى مطعم حمسة وتغميسة لتناول الإفطار وسط ديكورات مبهرة وأجواء تجعل التجربة أكثر تميزًا.

بعد الإفطار توجه إلى وادي حنيفة، تجول في حي السفارات أو وادي نساح، واطلع على العمارية ووادي نمار، وهناك يمكنك تجربة ركوب الدراجة الهوائية أو الجري، وبعدها عليك الذهاب إلى حديقة الملك عبدالله والتجول في الحدائق الهادئة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ثم الذهاب إلى برج الفيصلية المكان الأمثل للاستمتاع بوجبة فاخرة في المطاعم هناك مع منظر بزاوية 360 درجة للمدينة.

ولمشاهدة فيلم سهرة ممتع توجه إلى فيا الرياض المصممة على الطراز السلماني، والتي يتواجد فيها أحد أشهر فنادق الخمس نجوم وسبع صالات سينما راقية والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية والبوتيكات، فقط عليك اختيار الفيلم المراد مشاهدته وحجزه وقضاء اليوم بأكمله في المنطقة بما تقدمه من خيارات مختلفة للترفيه والمتعة والتسوق والطعام.

ويقدم تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.