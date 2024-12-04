شكرا لمتابعة خبر عن الجبير: نحن مثال يحتذى به مقارنةً بأوروبا في الطاقة والالتزام بالمعايير البيئية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، أن استثمار المملكة في الطاقة الشمسية يعكس التزامها بتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية متوازنة.

وأوضح أنه لا يوجد تناقض بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، حيث تركز المملكة على حماية البيئة والحياة الطبيعية، خاصة في مشروعات مثل البحر الأحمر.

وأشار الجبير إلى أن المملكة تواجه تحديات المناخ بعقلانية وبتوحيد الجهود والموارد، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.

وأكد أن المملكة تعتبر نموذجًا يُحتذى به مقارنة بالدول الأوروبية من حيث الاستثمار في الطاقة المتجددة والالتزام بالمعايير البيئية، مشددًا على أن الحقائق تثبت التزام المملكة بمبادراتها المتنوعة في هذا المجال.