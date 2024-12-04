الإحصاء: 100% من السعوديين لديهم تغطية لنفقاتهم الصحية الأساسية خلال 2024

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية 2024 في المملكة العربية السعودية

ووفقًا لنتائج النشرة فإن 100% من السعوديين لديهم تغطية لنفقاتهم الصحية الأساسية خلال عام 2024م، وأن نسبة التغطية لكافة سكان المملكة كانت 95.9 % فيما كان 1.9 هو معدل زيارات سكان المملكة لمقدم الرعاية الصحية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. كما بينت النتائج أن نسبة %13.1 من السكان حصلوا على استشارة طبية من طبيب الأسنان خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وأن 55.6 % من السكان قيموا تجربة زيارتهم الأخيرة لطبيب الأسنان بتقييم ممتاز.

وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024م أن 94.8 % من سكان المملكة البالغين (ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر) لديهم تغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية، سواءً كانت هذه التغطية تغطية صحية حكومية أو من التأمين الخاص. وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024م أن %96.1 من الأطفال الذين أعمارهم (أقل من 15 سنة) لديهم تغطية لنفقات الرعاية الصحية الأساسية، سواءً كانت هذه التغطية تغطية صحية حكومية أو من التأمين الخاص. وأفادت نتائج نشرة أن معدل الزيارات (لمقدم رعاية صحية) خلال الأشهر الـ 12 الماضية لدى سكان المملكة البالغين (15 سنة فأكثر) بلغ 1.9، وكان أعلى عند السعوديين حيث بلغ 2.6 بينما كان عند غير السعوديين 1.2، كما أنه كان أعلى عند الإناث حيث بلغ 2.5 في حين كان عند الذكور 1.6 . كما أفادت نتائج النشرة أن معدل الزيارات (لمقدم رعاية صحية) خلال الأشهر الـ 12 الماضية بين الأطفال والمراهقين بلغ 2، وكان أعلى عند السعوديين حيث بلغ 2، بينما كان 1.6 عند غير السعوديين.

وبينت نتائج النشرة أن 13.1 % من السكان حصلوا على استشارة طبية من طبيب أسنان خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وكانت النسبة أعلى عند الإناث حيث بلغت %17.2، بينما بلغت النسبة عند الذكور 10.7 %. وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024م أن %55.6 من السكان كان تقيمهم لزيارتهم الأخيرة لطبيب الأسنان ممتازة، بينما 30.4 % قيموا تجربة زيارتهم بجيدة. وبيّنت نتائج النشرة أن 24.3 % من البالغين (15 سنة فأكثر) وصلوا إلى الملف الطبي الإلكتروني عبر الإنترنت، و20.5 % استخدموا الإنترنت للحصول على معلومات متعلقة بالصحة (مثل: الإصابة، والمرض، والتغذية، وتحسين الصحة، إلخ)، و4.5 % استخدموا خدمة الاستشارات -عن بعد- للتشاور مع مقدم الرعاية الصحية.

يذكر أن نشرة إحصاءات الرعاية الصحية تعد مصدرًا قيمًا لفهم مؤشرات الرعاية الصحية لسكان المملكة البالغين والأطفال، استنادًا إلى نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024 م، إضافة إلى تقديرات السكان المقدمة من الهيئة العامة للإحصاء لنفس العام.