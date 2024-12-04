الدكتور علي الشيخي، الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 برامج جديدة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية