شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​تخصيص إدارة المختبرات البلدية في 5 أمانات لتعزيز السلامة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع تخصيص إدارة المختبرات البلدية في خمس أمانات هي: الجوف، الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم، وجدة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لرفع كفاءة خدمات المختبرات البلدية في المملكة. أنواع المختبرات وأوضحت الوزارة أن المشروع يشمل ثلاثة أنواع من المختبرات: سلامة الغذاء، جودة المواد، والإصحاح البيئي. ويسعى إلى تعزيز السلامة العامة من خلال توفير اختبارات دقيقة للأغذية والمياه ومواد البناء، مع ضمان جودة وكفاءة المختبرات البلدية. التجهيز بأفضل المعدات ويتضمن نطاق المشروع تجهيز المختبرات بالمواد والمعدات الجديدة، وتشغيلها وصيانتها طوال فترة العقد، وتلبية احتياجات الأمانات في تحليل العينات، على أن يتم نقل المختبرات إلى الأمانات في نهاية العقد.

ودعت الوزارة والمركز الوطني للتخصيص جميع الشركات والمطورين المهتمين إلى إبداء رغبتهم إلكترونيًا قبل 15 ديسمبر 2024 عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

