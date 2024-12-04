شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية استدامة البحر الأحمر.. اقتصاد أزرق يعزز حماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل



والإستراتيجية الرائدة، تعزز أطر التعاون لاستدامة البحر الأحمر، وتٌمكن المجتمع وتدعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وتعزز الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد، جهود الحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر وحمايته مع تبني الاستدامة في جميع المشاريع ذات العلاقة، كما أنه تطلق الإمكانات الواعدة للاقتصاد الأزرق في المملكة، وتضمن عمليات تنموية ينعكس أثرها على المنطقة ككل. الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر.والإستراتيجية الرائدة، تعزز أطر التعاون لاستدامة البحر الأحمر، وتٌمكن المجتمع وتدعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.وتعزز الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد، جهود الحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر وحمايته مع تبني الاستدامة في جميع المشاريع ذات العلاقة، كما أنه تطلق الإمكانات الواعدة للاقتصاد الأزرق في المملكة، وتضمن عمليات تنموية ينعكس أثرها على المنطقة ككل.



تمكين واحتفاء بالثقافة المحلية



تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المجتمع والاحتفاء بالثقافة المحلية، وتحفيز المجتمع للحفاظ على النظام البيئي في البحر الأحمر.

وتسلط الإستراتيجية الضوء على المجتمع كونه صاحب دور رئيسي في الحفاظ على البحر الأحمر وضمان استدامته للأجيال القادمة من خلال المشاركة الفعالة في حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، كما تتطلع الاستراتيجية من الجميع تبني مفهوم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأن الحفاظ عليها يعد جزء لا يتجزأ من ثقافتنا الأصيلة.



حماية التنوع البيولوجي



تؤكد الاستراتيجية أهمية الالتزام بحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر، بهدف استمرارية ازدهار الشعب المرجانية، وحماية التنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية.

تهدف الاستراتيجية إلى الحفاظ على النظام البيئي في البحر الأحمر وإعادة تجديده، وأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق.



أهداف الاستراتيجية



للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر خمسة أهداف استراتيجية وتشمل الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون.

تستهدف استراتيجية استدامة البحر الأحمر الإسهام في التنوع الاقتصادي للمملكة من خلال التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام وذو عوائد اقتصادية طموحة مع الحفاظ على البيئة.

تعمل الاستراتيجية على خلق فرص واعدة للشركات في القطاعات البحرية بما في ذلك السياحة البيئية وصيد الأسماك وقطاع الطاقة المتجددة وغيرها.

تحقيق الاقتصاد الأزرق



تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اقتصاد أزرق مستدام يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وبناء مستقبل أفضل للجميع، وأولت المملكة قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة اهتمامًا واسعًا واكبته استراتيجية استدامة البحر الأحمر.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وخلق ألاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، كما تطمح المملكة أن تصبح رائدًا عالميا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق.