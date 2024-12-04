شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية صحية شاملة لجميع السعوديين و95.9% من سكان المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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نتائج المسح الصحي

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، بناءً على نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024م، أن جميع السعوديين يتمتعون بتغطية صحية أساسية بنسبة 100%.وبلغت نسبة التغطية لجميع سكان المملكة 95.9%، ما يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية الشاملة.كما أوضحت النتائج أن معدل زيارات سكان المملكة لمقدمي الرعاية الصحية بلغ 1.9 زيارة للفرد خلال الأشهر الاثني عشر الماضيةكشفت نتائج النشرة أن 13.1% من السكان استشاروا أطباء الأسنان خلال العام الماضي.وكانت هذه النسبة أعلى بين الإناث، حيث بلغت 17.2%، مقارنة بـ 10.7% لدى الذكور.كما أظهرت البيانات أن 55.6% من السكان قيّموا تجربتهم الأخيرة مع طبيب الأسنان بتقييم "ممتاز"، في حين بلغت نسبة من قيموها بـ "جيدة" 30.4وبلغت نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) المشمولين بتغطية الرعاية الصحية الأساسية 94.8%، سواء من خلال البرامج الحكومية أو التأمين الصحي الخاص.وفيما يتعلق بالأطفال (أقل من 15 سنة)، أظهرت النشرة أن 96.1% منهم يتمتعون بتغطية صحية أساسية، ما يعكس الاهتمام بصحة الأجيال الناشئةوأوضحت الإحصاءات أن 24.3% من السكان البالغين (15 سنة فأكثر) تمكنوا من الوصول إلى ملفاتهم الطبية الإلكترونية عبر الإنترنت، فيما استخدم 20.5% الإنترنت للحصول على معلومات متعلقة بالصحة.كما أفادت البيانات أن 4.5% من السكان استفادوا من خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد للتشاور مع مقدمي الرعاية الصحيةزيارات البالغينوأظهرت النتائج أن معدل زيارات البالغين (15 سنة فأكثر) لمقدمي الرعاية الصحية بلغ 1.9 زيارة سنويًا، حيث كان المعدل أعلى بين السعوديين (2.6 زيارة) مقارنة بغير السعوديين (1.2 زيارة).كما سجلت الإناث معدل زيارات أعلى (2.5 زيارة) مقارنة بالذكور (1.6 زيارة).وبالنسبة للأطفال والمراهقين، بلغ معدل زياراتهم لمقدمي الرعاية الصحية 2 زيارة سنويًا، مع تقارب في المعدلات بين السعوديين وغير السعوديين.واعتمدت هذه النشرة على نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024م، إلى جانب تقديرات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.وتقدم النشرة صورة شاملة ومتكاملة عن وضع الرعاية الصحية في المملكة، بما يعزز السياسات الصحية ويضمن جودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات العمرية