شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يصل إلى العلا في إطار زيارته للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى محافظة العلا اليوم الأربعاء، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته للمملكة.



الاستقبال بمطار العلا

وكان في مقدمة مستقبلي فخامته بمطار العلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، كما كان في استقباله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

