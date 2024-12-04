شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. كم تبلغ مدة صلاحية التذاكر بالفترة الترويجية؟ والان نبدء بالتفاصيل

تذكرة لمدة ساعتين مقابل 4 ريالات.

تذكرة لمدة 3 أيام مقابل 20 ريال.

تذكرة لمدة 7 أيام مقابل 40 ريال.

تذكرة لمدة 30 يومًا مقابل 140 ريال.

أهم خدمات مترو الرياض لذوي الإعاقة

الخصم والامتيازات

خدمات الوصول لذوي الصعوبات الحركية

الإعلانات الصوتية للركاب ضعاف السمع

محاور ومسارات مترو الرياض

وتشمل المسارات

المسار الأول (الخط الأزرق): محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومتر.

المسار الثاني (الخط الأحمر): طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومتر.

المسار الثالث (الخط البرتقالي): محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر.

المسار الرابع (الخط الأصفر): محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.

المسار الخامس (الخط الأخضر): محور طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومتر.

المسار السادس (الخط البنفسجي): محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتر.

الدمام - شريف احمد - يقدم مترو الرياض خيارات مختلفة حسب متطلبات الراكب، في الفترة الترويجية تشمل التذاكر في الدرجة العادية:يمكن للأطفال أقل من 6 سنوات ركوب المترو مجانًا، ولكن يجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ.في ظل الخدمات المتنوعة والمميزة التي يوفرها مترو الرياض للركاب، أوضح الموقع الرسمي للنقل العام لمدينة الرياض أهم الخدمات التي يوفرها المترو لذوي الإعاقة وتشمل:يعد الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن الفئات المستحقة للخصم ومختلف الامتيازات بخدمات مترو الرياض، بشرط استيفائهم لمتطلبات التحقق مع الوثائق اللازمة.وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مع مرافق مطلوب واحد: الهوية الوطنية أو الإقامة وبطاقة "تسهيلات" أو غيرها من بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة.تشمل ميزات إمكانية الوصول للركاب ذوي الصعوبات الحركية ما يلي:المصاعد: توفر المصاعد إمكانية الوصول إلى جميع مستويات محطة القطار.بوابات تذاكر عريضة: مصممة لسهولة المرور، إلى جانب مكاتب تذاكر خاصة لمساعدة المستخدمين ذوي الصعوبات الحركية.الأبواب المزوّدة بالشاشات: هذه الأبواب واسعة بما يكفي لاستيعاب مستخدمي الكراسي المتحركة عند الصعود أو النزول من القطار.توفر شاشات المعلومات الرقمية للركاب تفاصيل محدّثة، بما في ذلك جداول القطارات وتعديلات الخدمة، مما يضمن بقاء جميع الركاب على اطلاع برحلتهم.يشتمل مشروع القطار الكهربائي على 6 محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ نحو 176 كيلومتر، وبمحطات عددها 85 محطة تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.وترتبط المحطات بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام، وإجمالي عدد القطارات عند الافتتاح المشروع 202 قطار، قابل للزيادة مستقبلًا إلى 338 قطارًا.