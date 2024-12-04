شكرا لقرائتكم خبر عن ببرنامج علمي.. مجمع الملك سلمان يختتم شهر اللغة العربية في تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية برنامج (شهر اللغة العربية في مملكة تايلند)، الذي نظمه في المدة من 04 نوفمبر إلى 02 ديسمبر، في مدينتي (بانكوك، وهات ياي).

وهو برنامج علمي يضم مجموعة من البرامج والأنشطة العلمية، التي تُقام مع عدة جهات تعليمية، لتطوير مناهج تعليم اللغة العربية، وتحسين أداء معلميها، وتعزيز حضورها، بالتعاون مع جامعتي كروك والأمير سونكلا (ولاية فطاني).

وأشار الأمين العام للمجمع د. عبدالله بن صالح الوشمي إلى أن المجمع يتشرف بما يجده من الدعم الدائم من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان -حفظه الله- وزير الثقافة، ورئيس مجلس أمناء المجمع، لعموم برامجه وأنشطته، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

ندوة علمية وحلقتا نقاش

تخلل البرنامج تنظيم عدد من الأنشطة، أبرزها ندوة علمية عن "تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، تناولت 4 محاور رئيسة وهي: جهود المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وواقع مؤسسات تعليم اللغة العربية ومناهجها في مملكة تايلند، والتحديات التي تواجه معلِمي ومتعلِمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في مملكة تايلند.

إضافة إلى الازدواجية اللغوية وتحديات مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.



تطوير مهارات معلمي العربية

كما تضمنت الفعاليات حلقتي نقاش عن استخدام التقنية في تعليم اللغة العربية، وتحديد أفضل الأدوات والتطبيقات المتاحة، وأهم الاختبارات المستخدمة، وكيفية تقييم معلمي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.إلى جانب دورتين تعريفيتين عن "اختبار همزة"، وقناة اليوتيوب "العربية للعالم"، قُدمت في كلتا الجامعتين، ركزت الدورة الأولى على التعريف باختبار همزة وإجراءاته والتجهيز له، فيما تناولت الثانية قناة اليوتيوب "العربية للعالم" ومهاراتها المستهدفة.

في سياق التدريب، عُقدت دورتان لتطوير مهارات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في استراتيجيات وطرائق التدريس الحديثة، و4 دورات تدريبية لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها.

إضافة إلى إقامة مسابقة علمية في الإلقاء باللغة العربية للناطقين بغيرها، شارك فيها متسابقون من مختلف الجامعات التايلندية، وكُرِم الفائزون فيها بعد تحكيم دقيق، لضمان نزاهة النتائج وشفافيتها.

وشمل البرنامج أيضًا عقد اختبار الكفايات اللغوية للأغراض الأكاديمية المعروف بـ"اختبار همزة"، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم انتشارها واستخدامها، وتكريم المتميزين فيها.

جهود المملكة في خدمة العربي

ويهدف المجمع من خلال هذا البرنامج إلى التعريف بأنشطته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإبراز جهود المملكة في خدمة العربية وعلومها في أنحاء العالم، والعمل المباشر على تدريب المعلِمين ورفع كفاياتهم التدريسية، وتحقيق التقدُم في نواتج تعلُم اللغة العربية لدى المتعلمين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع "برامج علمية حول تعليم اللغة العربية"، الذي يشرف عليه وينظِمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

ونُفِذت منه نسخ في عدة دول، من بينها: جمهورية أوزبكستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الفدرالية، وجمهورية فرنسا.

فيما يواصل المجمع توسيع أنشطته اللغوية والثقافية على المستوى الدولي.

الدور الاستراتيجي للمجمع

يؤكد تنفيذ برنامج "شهر اللغة العربية في مملكة تايلند" الدور الاستراتيجي للمجمع في دعمه للمشروعات والمبادرات المتعلقة باللغة العربية، وتعليمها للناطقين بغيرها، وتعزيز التعاون بينه وبين الجهات المهتمة بتعليمها للناطقين بغيرها في أنحاء العالم.

وتعزيز رسالته في استثمار فرص خدمتها، والمحافظة على سلامتها، ودعمها نطقًا وكتابة، وتعزيز مكانتها عالميًا، ورفع مستوى الوعي بها، وتيسير تعليمها وتعلُمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

