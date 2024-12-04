شكرا لمتابعة خبر عن قصة معلم دخل مجال العقارات وتجاوزت مبيعاته نصف مليار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المستشار والمحلل المالي عماد منشي، قصة معلم دخل مجال التطوير العقاري، حيث بدأ برأس مال حوالي 5 مليون ريال، لتتجاوز مبيعاته حاليًا الـ نصف مليار سنويًا.

وأكد منشي أن هذا التفوق الذي حققه في مجال التطوير العقاري كان في 5 سنوات فقط، مشيرًا أنه كام يعمل في هذا المجال بجانب عمله كمعلم.

وتابع أنه طلب منه ضرورة تقديم استقالته من وظيفته والتركيز بشكل أكبر في المجال العقاري، مشيرًا أن العمل الخاص يجني على صاحبه بأرباح طائلة، مؤكدًا أن به فرصة للنمو أكبر من الوظيفة.