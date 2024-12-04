شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية:شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى اكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية المطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.