شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إنجاز استراتيجي جديد لهيئة تطوير محمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.