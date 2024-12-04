شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. فئات يحق لها الحصول على خصم أو امتيازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحددت الفئات المؤهلة للحصول على خصم 50% على جميع أسعار مترو الرياض عند الإصدار الأول لبطاقة درب شخصية ومسجلة في ماكينة بيع التذاكر، بشرط استيفائهم لمتطلبات التحقق مع الوثائق اللازمة.

وتلك الفئات هي:

طلاب التعليم العام

من 6 إلى 18 عامًا، بالهوية الوطنية أو الإقامة وخطاب تعريف.

طلاب الجامعة

بالهوية الوطنية أو الإقامة وبطاقة الطالب الجامعي.

كبار السن

60 سنة وما فوق، بالهوية الوطنية أو الإقامة.

ذوو الاحتياجات الخاصة "مع مرافق واحد"

بالهوية الوطنية أو الإقامة وبطاقة "تسهيلات"، أو غيرها من بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة.



مرضى السرطان "مع مرافق واحد"

بالهوية الوطنية أو الإقامة، وتقرير طبي معتمد.

ذوو الشهداء من الدرجة الأولى

بخطاب من جهة العمل.

مخالفات وعقوبات

حددت هيئة النقل مخالفات وعقوبات نظام الخطوط الحديدية وهي كالتالي:

المخالفة بالإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية، يعاقب المخالفين فيها بغرامة 20 ألف إلى 50 ألف ريال إذا كانت جسيمة، وتصل إلى 20 ألف ريال في حال التكرار، ومن 5 آلاف إلى 10 آلاف إذا كانت المخالفة متوسطة وتبلغ 15 ألفًا في حال التكرار، ومن 500 ريال إلى ألف في حال المخالفات البسيطة، وتصل إلى 5 آلاف ريال عند تكرارها.



الاستخدام لغير الأغراض

استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الأغراض المخصصة لها، بغرامة 100 ألف إلى 200 ألف ريال إذا كانت جسيمة، وتصل إلى 200 ألف ريال في حال التكرار، ومن 20 ألفا إلى 50 ألفا إذا كانت المخالفة متوسطة وتبلغ 100 ألف في حال التكرار، ومن 10 آلاف ريال إلى 15 ألف في حال المخالفات البسيطة، وتصل إلى 50 ألف ريال عند تكرارها.

إتلاف المرافق العامة