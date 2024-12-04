شكرا لمتابعة خبر عن شهامة شبان مع فتاة داخل قطار الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدت فتاة إعجابها بتصرف مواطنين معها خلال تواجدهم في قطار الرياض، الذي انطلقت رحلاته مؤخرًا.

وأظهر مقطع فيديو وقوف العديد من الشبان أثناء استقلالهم لإحدى عربات القطار بالرغم من وجود مقاعد شاغرة.

وفضل الشبان عدم الجلوس حتى لا يزعجوا الفتاة التي كانت تجلس بمفردها، وعلقت الفتاة على ذلك قائلة: “في قطار الرياض المقاعد اللي قدامي فاضيه لانهم ما يبون يضايقونا ويجلسون قريب منا”.

يذكر أن رحلات قطار الرياض انطلقت في 3 مسارات، وهي المسار الأول “الأزرق” محور شارع العليا – البطحاء، والمسار الرابع “الأصفر” محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار السادس “البنفسجي”محور طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين.