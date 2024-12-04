شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

أقل درجة حرارة

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البحر الأحمر

الخليج العربي

ضباب متباين الشدة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.مكة المكرمة: العرضيات وأضم ومسيان وبني يزيد والشفا والهدا والطائف والخرمة والموية وتربة.المدينة المنورة: المهد ووادي الفرع.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المملكة، فقد سجلت القريات درجتينوفي المرتبة الثانية جاءت طريف مسجلة 3 درجات مئوية، ثم عرعر بـ 5 درجاتوسجلت كل من رفحاء وسكاكا وتبوك 7 درجات، وأخيرًا حائل التي سجلت 7 درجات مئويةأمطار رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطقفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشماليةالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاة خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.حالة البحر: متوسط الموج.نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف أقل درجة حرارة