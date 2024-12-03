شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية ينعي والدة ابنه الأميرة جواهر بنت سعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، زوجته الأميرة جواهر بنت سعد.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في إكس :”بقلوب مطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الإبن عبدالله سمو الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن تركي.”

وأضاف آل الشيخ :”سيصلى عليها غداً الأربعاء ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٦، الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٤م، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة العود.”

واختتم قائلاً :”نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويكرم نزلها ويوسع مدخلها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة و يجعل ما أصابها رفعة في درجاتها عند رب العالمين.”