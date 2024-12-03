الصندوق العقاري يمنح مستفيدي الإقراض المباشر قبل عام 2017 خصمًا يصل %24 في حالة السداد المبكر

وأوضح الصندوق العقاري في بيان صحفي اليوم، أن برنامج السداد المبكر ينطبق على مستفيدي الإقراض المباشر لسداد كامل قيمة القرض العقاري، أو جزء منه، وبما لا يقل عن قسط سنوي، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يشمل ممن لديهم أقساط متأخرة، داعيًا جميع مستفيدي الإقراض المباشر للاستفادة من البرنامج وتقديم طلب السداد المبكر لكامل القرض أو جزء منه من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط .
وبيَّن أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات الصندوق لضمان الاستدامة المالية، بما يُسهم في تعزيز ثقافة السداد المبكر، وتحسين الكفاءة في تطوير برامج وحلول تمويلية مبتكرة تُمكن الأجيال القادمة من تملك السكن. يذكر أن صندوق التنمية العقارية خصص خدمة إلكترونية لاستقبال طلبات المستفيدين للاستفادة من برنامج السداد المبكر، بالإضافة إلى الرقم الموحد (920002354) لاستقبال الطلبات الواردة والرد على استفسارات المستفيدين من البرنامج.
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