شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق جزئي لشارع 18 بحيّي القزاز والعدامة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية عن إغلاق الطريق الثامن عشر بحيي القزاز والعدامة بالدمام، وذلك لبدء أعمال تنفيذ خط مياه إستراتيجي بطول (1500) متر طولي.

وبيّنت أن الإغلاق سيبدأ يوم السبت 7 ديسمبر 2024 من تقاطع طريق الملك فهد إلى تقاطع شارع الملك خالد، وذلك لاستكمال أعمال تمديد خطوط المياه الإستراتيجية لتحسين جودة المياه بالمنطقة الشرقية.

وقالت الشركة: “إن المرحلة الأولى من الإغلاق ستكون بطول (720) مترًا طوليًا، وتشمل إغلاقًا جزئيًا لثلاث حارات مرورية، ومنطقة المواقف مع استمرارية حركة المركبات شمالًا بالحارة المرورية اليمنى، حيث تشمل هذه المرحلة جزأين، حيث سيكون الجزء الأول من تقاطع طريق الملك فهد إلى تقاطع شارع الأمير نايف بن عبد العزيز شمالًا، بالإضافة إلى إغلاق مدخل طريق الملك فهد على الشارع الثامن عشر، وتحويل حركة المركبات المتجهة للشارع الثامن عشر عبر شارع الأمير بندر بن عبد العزيز لتصل الشارع الثامن عشر، والجزء الثاني من تقاطع شارع المستشفى إلى تقاطع شارع الأمير ناصر بن عبد العزيز شمالًا، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة خلال 65 يومًا”.

وأوضحت أن المرحلة الثانية ستشمل إغلاق (730) مترًا طوليًا بشكل جزئي لثلاث حارات مرورية، ومنطقة المواقف، مع استمرارية حركة المركبات شمالًا بالحارة المرورية اليمنى، مبينة أن هذه المرحلة تشمل جزأين، الأول من تقاطع شارع الأمير نايف بن عبد العزيز إلى تقاطع شارع المستشفى شمالًا، والجزء الثاني من تقاطع شارع الأمير ناصر بن عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك خالد شمالًا، مشيرة إلى أنها ستنفذ هذه المرحلة خلال 70 يومًا.

وبيّنت أنه سيتم ضمن المرحلتين السابقتين تنفيذ تقاطع الشارع الثامن عشر مع شارع المستشفى على عدة أجزاء، وتنفيذ أعمال الثقب الأفقي لتقاطع الشارع الثامن عشر مع طريق الملك فهد، وتنفيذ غرف صمامات للربط على خط المياه الإستراتيجي بحي ابن خلدون، مع استمرارية إغلاق مدخل طريق الملك فهد على الشارع الثامن عشر حتى انتهاء أعمال الثقب الأفقي مع نهاية أعمال المرحلة الثانية.

وذكرت أنها ستنفذ مراحل العمل كاملة خلال 135 يومًا من تاريخ انطلاق الأعمال، مؤكدة أن هذه الجهود جاءت سعيًا من الشركة لتحسين الخدمات المقدمة، وإيصال خدمات المياه المحلاة، بما يضمن جودة الحياة للمواطنين وسكان المنطقة الشرقية، وفقًا لإستراتيجيات المياه، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.