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وزير الصناعة: الجبيل تعتبر الآن من أكبر المدن الصناعية عالميًا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن مدينة الجبيل تعتبر الآن من أكبر المدن الصناعية “عالميًا” .

‏وقال الخريف في حديثه على هامش منتدى مبادرة الخضراء‬⁩ ‬⁩:” الجبيل كانت صحراء قبل 50 سنة، والآن تعتبر من أكبر المدن الصناعية “عالميًا”.

وأضاف:” هذا الأمر يوضح لنا أن الصناعة والبيئة يمكن أن يتواجدا مع بعضهما البعض بطريقةٍ مناسبة إذا تم التخطيط لهما .”

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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