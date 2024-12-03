شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: الجبيل تعتبر الآن من أكبر المدن الصناعية عالميًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن مدينة الجبيل تعتبر الآن من أكبر المدن الصناعية “عالميًا” .

‏وقال الخريف في حديثه على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء‬⁩ ‬⁩:” الجبيل كانت صحراء قبل 50 سنة، والآن تعتبر من أكبر المدن الصناعية “عالميًا”.

وأضاف:” هذا الأمر يوضح لنا أن الصناعة والبيئة يمكن أن يتواجدا مع بعضهما البعض بطريقةٍ مناسبة إذا تم التخطيط لهما .”