شكرا لمتابعة خبر عن المسند : أبكر غروب للشمس يصادف العشر الأوائل من ⁧‫ديسمبر‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن أبكر غروب للشمس يصادف العشر الأوائل من ⁧‫ديسمبر‬⁩،

‏بينما أقصر نهار يتزامن تقريبًا مع الإنقلاب الشتوي 21 ⁧‫ديسمبر‬⁩.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” في حين آخر شروق متأخر للشمس يقع في العشر الأوائل من ⁧‫يناير‬⁩ وذلك في نصف الكرة الشمالي”.

ولفت إلى أن السبب في ذلك يعود لكون محور دوران ⁧‫الأرض‬⁩ مائلاً بمقدار 23.5 درجة، وسبب ثانوي أن مدار الأرض ليس بدائرة كاملة؛ لذا فالأرض تسافر بأسرع ما يمكن في ⁧‫يناير‬⁩ لقربها من الشمس، وتتباطأ في ⁧‫يوليو‬⁩ لبعدها عن الشمس.

‏وأضاف:” المسألة تأتي على هذا الترتيب، غروب مبكر للشمس (⁧‫ديسمبر‬⁩)، يليه الإنقلاب الشتوي(⁧‫ديسمبر‬⁩)، يليه شروق متأخر للشمس(⁧‫يناير‬⁩)، شروق مبكر للشمس(⁧‫يونيو‬⁩)، يليه الإنقلاب الصيفي(⁧‫يونيو‬⁩)، يليه غروب متأخر للشمس(⁧‫يونيو‬⁩ ⁧‫، يوليو‬⁩) “.