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شكرا لمتابعة خبر عن المسند : أبكر غروب للشمس يصادف العشر الأوائل من ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن أبكر غروب للشمس يصادف العشر الأوائل من ديسمبر،
بينما أقصر نهار يتزامن تقريبًا مع الإنقلاب الشتوي 21 ديسمبر.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” في حين آخر شروق متأخر للشمس يقع في العشر الأوائل من يناير وذلك في نصف الكرة الشمالي”.
ولفت إلى أن السبب في ذلك يعود لكون محور دوران الأرض مائلاً بمقدار 23.5 درجة، وسبب ثانوي أن مدار الأرض ليس بدائرة كاملة؛ لذا فالأرض تسافر بأسرع ما يمكن في يناير لقربها من الشمس، وتتباطأ في يوليو لبعدها عن الشمس.
وأضاف:” المسألة تأتي على هذا الترتيب، غروب مبكر للشمس (ديسمبر)، يليه الإنقلاب الشتوي(ديسمبر)، يليه شروق متأخر للشمس(يناير)، شروق مبكر للشمس(يونيو)، يليه الإنقلاب الصيفي(يونيو)، يليه غروب متأخر للشمس(يونيو ، يوليو) “.