شكرا لمتابعة خبر عن حكم قضاء الصلاة والصيام لمن تركها لعدة سنوات؟ الشيخ المنيع يوضح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال إحدى المتابعات، قالت فيه : “أختي كانت لا تصلي منذ سنوات، ومع المناصحة استقام حالها والحمد لله، فهل عليها قضاء ما فاتها من الصلوات والصيام؟” .

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته عبر قناة «السعودية»: ” طالما أنها تركت الصلاة والصيام عمدًا، فتعتبر لدى مجموعة من أهل العلم مرتدة عن الدين، ولكنها الآن تابت وعادت من طريق الكفر إلى الإيمان” .

وأضاف : “لا تقضي ما عليها في الفترة السابقة، ودائمًا تسأل الله الثبات والهداية على الدين الإسلامي” .