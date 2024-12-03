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حكم قضاء الصلاة والصيام لمن تركها لعدة سنوات؟ الشيخ المنيع يوضح .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال إحدى المتابعات، قالت فيه : “أختي كانت لا تصلي منذ سنوات، ومع المناصحة استقام حالها والحمد لله، فهل عليها قضاء ما فاتها من الصلوات والصيام؟” .

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته عبر قناة «»: ” طالما أنها تركت الصلاة والصيام عمدًا، فتعتبر لدى مجموعة من أهل العلم مرتدة عن الدين، ولكنها الآن تابت وعادت من طريق الكفر إلى الإيمان” .

وأضاف : “لا تقضي ما عليها في الفترة السابقة، ودائمًا تسأل الله الثبات والهداية على الدين الإسلامي” .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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