شكرا لمتابعة خبر عن لم يتمالك نفسه: ما الذي أبكى الشيخ الكلباني أمام نيكول؟.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في حلقة جديدة من بودكاست حكايتي، شارك الشيخ عادل الكلباني تفاصيل لحظة إنسانية مؤثرة أبكته أثناء الحديث مع مقدمة البرنامج نيكول.

وذكر الشيخ قصة تعود إلى إحدى رحلاته في جنوب المملكة، حيث كان برفقة أبنائه، وخلال الرحلة وصلوا إلى منطقة مليئة بالمياه، حيث تعرّض الشيخ لموقف صعب عندما أصيب في ركبته ولم يستطع الخروج من المياه بسهولة.

وأوضح الشيخ أنه حاول تمالك نفسه أمام أبنائه ليطمئنهم، لكن بعد أن ابتعدوا عنه، لم يتمالك دموعه. وقال: “تذكرت أبي وأمي في تلك اللحظة.

وأضاف: كانت أمي دائمًا تقول لي: الدنيا سلف ودين، ما تقدمه اليوم ستجده غدًا، وكانوا يعلمونا في المدارس أشياء جميلة جدا ياريت يعيدوا تعليمها لأبناءنا.