وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، حالات مرضية، أزمات تنفسية، وحالات أخرى، حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 904 حالة، في حين سجلت الحوادث المرورية 124حالة بالإضافة الى نقل (4) حالات بالإسعاف الجوي.
كما عقدت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 11 دورة طبية و 13 محاضرة، استفاد منها 1588 متدربًا ومستفيداً.
وأكد مدير عام الفرع، الأستاذ محمد بن علي العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني”، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، استدعاء فرقة إسعافية، إرسال نداء استغاثة، معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، بالإضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.
يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر هلال نجران يباشر 1028 بلاغًا اسعافيًا خلال نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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