شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 مليون سعودي مصاب بالسكري.. وبحث مستمر عن حلول والان نبدء بالتفاصيل

تبادل الخبرات وتحسين الرعاية

تعزيز المجال الطبي بعلاج السكري

الدمام - شريف احمد - يستضيف مركز السكر والغدد الصماء في جدة، يومي «الأربعاء والخميس»، مؤتمر المستجدات في داء السكري 2024 بحضور عدد من الأطباء المختصين.حذر الدكتور "سعيد يولداش"، مدير مركز السكر والغدد الصماء في جدة، من ارتفاع نسبة انتشار داء السكري في المملكة، حيث تصل إلى 17,9% بين البالغين.وأوضح يولداش أن هذه النسبة المرتفعة تضع المملكة ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في معدلات الإصابة بمرض السكري، بأكثر من 3,8 مليون مصاب.وبين أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين في المجال الصحي والطبي، ومناقشة آخر التطورات والأبحاث العلمية في مجال داء السكري، لتحسين رعاية المرضى.وأكد أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من أطباء السكر والغدد الصماء، وأطباء طب الأسرة، وأخصائيي التغذية والتثقيف، وهيئة التمريض.ولفت إلى أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتمثل في مشاركة الأبحاث والابتكارات وعرض الدراسات والأبحاث الجديدة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين تشخيص داء السكر والعلاج، والتعليم الطبي المستمر وتوفير فرص لتطوير المهارات والمعرفة من خلال محاضرات وورش عمل متخصصة، وبناء الشبكات المهنية وتعزيز العلاقات بين الأطباء والخبراء في المجال الطبي لتبادل الأفكار والخبرات.إلى جانب إنشاء دلائل إرشادية وتمكين الأطباء والمتخصصين من الحصول على ساعات التعليم المستمر اللازمة لتجديد تراخيصهم المهنية، وتعزيز التعاون، وتوطيد الشراكات بين المؤسسات الطبية والأكاديمية وزيادة الوعي الصحي، وتسليط الضوء على قضايا صحية معينة لزيادة الوعي العام والمجتمعي حولها، وتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تعزيز التقدم العلمي والتعاون الدولي في المجال الطبي.