10 معالم تاريخية وحضرية تستقبل زوار حائل

تُعدُّ منطقة حائل واحدة من الوجهات السياحية الفريدة في المملكة، حيث تجمع بين الطبيعة الساحرة والتاريخ العريق والأنشطة الترفيهية المتنوعة، من المعالم التاريخية إلى المحميات الطبيعية:

1. قلعة أعيرف

قلعة أعيرف، التي تعود إلى العصور الإسلامية القديمة، تعتبر واحدة من أبرز المعالم التاريخية في حائل. تم بناء القلعة على قمة جبل، وتتميز بآثارها المعمارية العتيقة التي تجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والثقافة. يمكن للزوار الاستمتاع بجولة داخل القلعة لاستكشاف الأبراج، الأسوار القديمة، والآثار التي تحكي قصة المدينة عبر العصور. في بعض الأحيان، تُنظَّم في القلعة فعاليات ثقافية متنوعة؛ مثل العروض المسرحية والأنشطة التفاعلية التي تتيح للأطفال والعائلات التفاعل مع التاريخ بشكل ممتع.

2 . قصر القشلة

يعد قصر القشلة أحد أروع معالم حائل التاريخية وأكثرها شهرة، حيث كان في الماضي مركزًا إداريًا في العهد العثماني. القصر يتميز بهندسته المعمارية الرائعة التي تعكس تأثيرات الفترة العثمانية على المنطقة. تُنظَّم في قصر القشلة فعاليات ثقافية وتراثية تتيح للزوار التفاعل مع التاريخ الحائلي؛ مثل معارض الفنون والحرف اليدوية وعروض الفلكلور الشعبي. تعد الزيارة إلى القصر تجربة ثقافية غنية للزوار من جميع الأعمار، خاصة العائلات التي تبحث عن التعرُّف إلى التاريخ السعودي العريق.

3 . مطل حاتم الطائي

مطل حاتم الطائي هو موقع طبيعي مذهل يوفر إطلالات رائعة على مدينة حائل والمناطق المحيطة بها. يُعد هذا الموقع مكانًا مثاليًا للتنزه مع العائلة أو الأصدقاء، حيث يمكن الاستمتاع بالمشي في المنطقة المحيطة أو الاسترخاء في أحد المواقع المطلة على الوادي. بالإضافة إلى المناظر الخلابة، يتم تنظيم فعاليات موسمية في المطل تشمل حفلات موسيقية صغيرة ومهرجانات محلية تعكس التراث الثقافي الغني للمنطقة.

4 . تجربة مقهى الأدهم

يعد مقهى الأدهم من الأماكن المثالية للاسترخاء بعد يوم حافل من الاستكشاف في حائل. يتميز المقهى بأجوائه الهادئة والمريحة، ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتناول فنجان من القهوة العربية الأصيلة أو القهوة الغربية المميزة، مع الاستمتاع بالأجواء الهادئة والموسيقى الخلفية؛ التي تضفي طابعًا خاصًا على الزيارة.

5. محمية الديدحان

محمية الديدحان هي واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في المملكة، وتعد مكانًا مثاليًا لمحبي الطبيعة والحياة البرية. تضم المحمية مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات المحلية التي تجعل منها وجهةً رائعةً للسياحة البيئية. يمكن للزوار الاستمتاع بجولات مرشدة داخل المحمية لمشاهدة الطيور البرية والحيوانات المختلفة، كما تقدم المحمية فعاليات تعليمية للأطفال والعائلات حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية.

6 . منتجع نحلة ونخلة

يُعد منتجع نحلة ونخلة من أبرز الوجهات السياحية الترفيهية في حائل، ويعتبر مكانًا مثاليًا للعائلات والأصدقاء؛ الذين يبحثون عن قضاء وقت ممتع في أجواء طبيعية. المنتجع يحتوي على مسابح، حدائق، مناطق مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية متنوعة. يتم تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال؛ مثل عروض السيرك والمسرحيات الترفيهية التي تضيف لمسة من المرح للعائلات.

7 . متحف الضويلي التراثي

يعتبر متحف الضويلي من المتاحف التراثية المميزة في حائل، ويعرضُ مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والتاريخية؛ التي تعكس حياة أهالي المنطقة عبر العصور. يضم المتحف مجموعة من الأدوات الزراعية، الحرف اليدوية القديمة، والمقتنيات التي تحكي قصة المنطقة. يقدم المتحف فعاليات ثقافية مثل ورش العمل حول الحرف اليدوية، مما يجعله وجهةً مفضلة للعائلات والأطفال لتعلُّم الفنون والتراث السعودي التقليدي.

8 . تجربة مطعم ذا كوست لوجبة عشاء

هو المكان المثالي لتناول وجبة العشاء في حائل. يقدِّم المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق البحرية الطازجة، بالإضافة إلى الأطباق العالمية التي تجمع بين النكهات الشرقية والغربية. مع أجوائه الراقية والمريحة، يُعد (ذا كوست) مكانًا مثاليًا لتناول العشاء مع الأصدقاء أو العائلة في أجواء هادئة.

9 . العثيم مول

يُعد العثيم مول واحدًا من أكبر مراكز التسوق في حائل، ويضم مجموعة واسعة من المتاجر التي تقدم المنتجات المحلية والعالمية. يمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق في مختلف الأقسام التي تتراوح من الملابس إلى الإلكترونيات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي المنتشرة في المول، كما يوفر المول مناطق لعبٍ للأطفال، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات.

10 . نقوش جبل أم سنمان

نقوش جبل أم سنمان هي واحدة من أبرز المعالم الأثرية في حائل، حيث تتميز بوجود نقوش ورسوم حجرية تعود إلى العصور القديمة. تعدُّ هذه النقوش من أهم الاكتشافات الأثرية في المنطقة، وتوفر للزوار فرصة فريدة لاكتشاف تاريخ الإنسان في شبه الجزيرة العربية. يمكن للزوار استكشاف المنطقة برفقة مرشدين سياحيين لمعرفة المزيد عن هذه النقوش الغامضة.

ويقدِّم تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمَّن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية؛ التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter