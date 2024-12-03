نجاح أول عملية استئصال لورم سرطاني بالمثانة في عسير

تمكّن فريق جراحي متخصص في التجمع الصحي بعسير من إجراء عملية جراحية دقيقة ونوعية لاستئصال ورم سرطاني بالمثانة لمريض في مستشفى عسير المركزي.

وأوضح التجمع الصحي بمنطقة عسير أن المريض كان يعاني نزيفا شديدا في البول وانسدادا بالكلية اليسرى نتيجة الورم، وخضع لعملية جراحية معقدة، استغرقت 8 ساعات متواصلة، بقيادة الدكتور عبدالمجيد الألمعي، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة والعقم وجراحة الأورام وجراحة المناظير الدقيقة والجراحة بالروبوت.

وقد شملت العملية استئصالا جذريا للمثانة والبروستات والغدد اللمفاوية، بالإضافة إلى جزء من الحالبين، لإعادة تأهيل الجهاز البولي، ثم تمت زراعة الحالبين مرة أخرى باستخدام جزء من الأمعاء من خلال إجراء طبي دقيق تم بعناية فائقة.

وأفاد التجمع الصحي بأن المريض يتمتع الآن بصحة جيدة بعد العملية، مما يعكس المستوى المتقدم للخدمات الصحية، والدعم المستمر للتخصصات الدقيقة، مثل علاج الأورام.

ويعد التجمع الصحي بعسير وجهة متقدمة للرعاية الصحية، ويؤكد التزامه برفع جودة الحياة للمجتمع المحلي عبر تقديم خدمات صحية عالية الكفاءة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.