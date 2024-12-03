وأوضح التجمع الصحي بمنطقة عسير أن المريض كان يعاني نزيفا شديدا في البول وانسدادا بالكلية اليسرى نتيجة الورم، وخضع لعملية جراحية معقدة، استغرقت 8 ساعات متواصلة، بقيادة الدكتور عبدالمجيد الألمعي، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة والعقم وجراحة الأورام وجراحة المناظير الدقيقة والجراحة بالروبوت.
وقد شملت العملية استئصالا جذريا للمثانة والبروستات والغدد اللمفاوية، بالإضافة إلى جزء من الحالبين، لإعادة تأهيل الجهاز البولي، ثم تمت زراعة الحالبين مرة أخرى باستخدام جزء من الأمعاء من خلال إجراء طبي دقيق تم بعناية فائقة.
وأفاد التجمع الصحي بأن المريض يتمتع الآن بصحة جيدة بعد العملية، مما يعكس المستوى المتقدم للخدمات الصحية، والدعم المستمر للتخصصات الدقيقة، مثل علاج الأورام.
ويعد التجمع الصحي بعسير وجهة متقدمة للرعاية الصحية، ويؤكد التزامه برفع جودة الحياة للمجتمع المحلي عبر تقديم خدمات صحية عالية الكفاءة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح أول عملية استئصال لورم سرطاني بالمثانة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.