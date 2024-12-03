شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة ذوي الإعاقة": 1.3 مليون شخص في السعودية يعانون صعوبات مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات في المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى تقرير الإعاقة الصادر عن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات 5.9% من إجمالي عدد السكان، أي ما يعادل 1,349,585 شخصًا من بين 32,175,224 نسمة . بيانات التقرير وأوضحت البيانات أن الإعاقة الحركية تشمل 304,787 شخصًا، بينما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية 181,728 شخصًا. وبلغ عدد ذوي الإعاقة السمعية 84,025 شخصًا، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التواصل بلغ عددهم 196,611 شخصًا. كما أظهرت الإحصائيات أن عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في العناية الذاتية وصل إلى 157,977 شخصًا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التذكر 130,820 شخصًا، إضافة إلى 293,637 شخصًا يعانون من صعوبات جسدية أخرى . تحسين الخدمات المقدمة تؤكد هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز جودة حياتهم .

