شكرا لقرائتكم خبر عن ثمانية أيام تفصلنا عن أول إجازة مطولة بالفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد المدارس في المملكة لاستقبال إجازة نهاية أسبوع مطولة جديدة، وهي إحدى الإجازات المدرجة ضمن التقويم الدراسي للعام الحالي.

من المقرر أن تبدأ الإجازة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم الموافق 11 ديسمبر 2024، وتعد هذه الإجازة فرصة مهمة للطلاب والطالبات لاستعادة النشاط والتركيز على الاستحقاقات التعليمية القادمة، بما يعكس التوازن الذي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقه بين الجوانب الأكاديمية والراحة النفسية للطلاب . إجازات التقويم الدراسي وتضمن التقويم الدراسي المعتمد للعام الحالي مجموعة من الإجازات التي تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية متوازنة تلبي احتياجات الطلاب. فبعد الإجازة المطولة المقررة، سيحظى الطلاب بإجازة منتصف العام الدراسي التي ستبدأ في الثالث من يناير 2025 وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر ذاته، ما يمنحهم فترة راحة طويلة نسبياً عقب اختتام الفصل الدراسي الأول.

كما يتضمن التقويم إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ في العشرين من فبراير 2025، تتبعها إجازة يوم التأسيس التي تمثل احتفاءً بالهوية الوطنية، حيث تبدأ في الثالث والعشرين من فبراير وتسبق إجازة الشتاء التي تبدأ في اليوم التالي وتستمر حتى الثاني من مارس 2025 .

كما يشمل التقويم الدراسي إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ في العشرين من مارس 2025 وتستمر حتى الخامس من أبريل، مما يتيح للطلاب فرصة مميزة للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية الغالية، إضافة إلى إجازة نهاية أسبوع مطولة أخرى في الرابع من مايو 2025. أما إجازة عيد الأضحى المبارك فستبدأ في الثلاثين من مايو 2025 وتستمر حتى الرابع عشر من يونيو 2025، بما يتيح للطلاب وأسرهم وقتاً كافياً للاستمتاع بموسم الحج ومراسم العيد . حرص الوازارة على دعم التعليم يأتي هذا الجدول الزمني المتوازن ليؤكد حرص وزارة التعليم على دعم التحصيل الدراسي للطلاب وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر توفير بيئة تعليمية محفزة .