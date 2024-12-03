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شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. كيف يمكن الإبلاغ عن مخالفة في القطار أو المحطات؟ والان نبدء بالتفاصيل
وتسير عملية الانتقال بسلاسة عبر محطات المترو، إلا أن دائمًا ما تقع مخالفات من بعض الركاب، فكيف يمكن الإبلاغ عنها.
طرق الإبلاغ عن المخالفات بمترو الرياض؟
حددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عدة طرق للإبلاغ وإذا رأيت شخصًا يتصرف بشكل غير لائق في القطار، هناك قنوات متعددة لطلب المساعدة وهي:
- يمكن للركاب التواصل مع أي موظف في المحطة للحصول على المساعدة.
- اضغط على زر الاتصال الداخلي الموجود في المحطات والقطارات للاتصال بمركز التحكم بالعمليات (OCC).
- اضغط على زر (SOS) من أجهزة الخدمة الذاتية لبيع التذاكر (TVM) للتواصل مع مركز خدمة العملاء (CCC)
- اتصل بمركز خدمة العملاء على الرقم 19933.
6 محاور رئيسية
يشتمل مشروع القطار الكهربائي على 6 محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ نحو 176 كيلومترًا، وبمحطات عددها 85 محطة تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.
وترتبط المحطات بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام،
وإجمالي عدد القطارات عند الافتتاح المشروع 202 قطار، قابل للزيادة مستقبلًا إلى 338 قطارًا.
مسارات شبكة قطار الرياض
تتوزع مسارات شبكة قطار الرياض الستة كالآتي:
المسار الأول (الخط الأزرق): محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومتر.
المسار الثاني (الخط الأحمر): طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومتر.
المسار الثالث (الخط البرتقالي): محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر.
المسار الرابع (الخط الأصفر): محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.
المسار الخامس (الخط الأخضر): محور طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومتر.
المسار السادس (الخط البنفسجي): محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتر.