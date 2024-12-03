شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. كيف يمكن الإبلاغ عن مخالفة في القطار أو المحطات؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منذ انطلاق أول رحلة في قطار الرياض الكهربائي "مترو الرياض"، الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وشهدت المحطات إقبالاً كبيرًا.

وتسير عملية الانتقال بسلاسة عبر محطات المترو، إلا أن دائمًا ما تقع مخالفات من بعض الركاب، فكيف يمكن الإبلاغ عنها.



طرق الإبلاغ عن المخالفات بمترو الرياض؟



حددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عدة طرق للإبلاغ وإذا رأيت شخصًا يتصرف بشكل غير لائق في القطار، هناك قنوات متعددة لطلب المساعدة وهي:



يمكن للركاب التواصل مع أي موظف في المحطة للحصول على المساعدة .

اضغط على زر الاتصال الداخلي الموجود في المحطات والقطارات للاتصال بمركز التحكم بالعمليات (OCC).

اضغط على زر (SOS) من أجهزة الخدمة الذاتية لبيع التذاكر (TVM) للتواصل مع مركز خدمة العملاء (CCC)

من أجهزة الخدمة الذاتية لبيع التذاكر للتواصل مع مركز خدمة العملاء اتصل بمركز خدمة العملاء على الرقم 19933 .

