شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني للثروة السمكية يحتفي باليوم العالمي للتطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفي المركز الوطني للثروة السمكية بيوم التطوع العالمي عبر طرح اكثر من 100 فرصه تطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي ، بهدف غرس روح التطوع في المجتمع، واكتساب الخبرات، واستثمار الوقت والقدرات، وتعزيز روح الانتماء الوطني.

واوضح المهندس رياض بن حسين الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية أن تلك الفرص تهدف لتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في تحسين المشهد الحضري للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

وتهدف مبادرة معالجة التشوه البصري إلى توعية المواطنين وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي، ليتم التعامل مع البلاغ ومعالجته من خلال أمانات المناطق والبلديات التابعة لها.

وأكد المركز الوطني للثروة السمكية حرصه على العمل التطوعي الذي يعد من أهم مستهدفات رؤية المملكة وعلى استمرار الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي البيئي عبر وسائل الإعلام والحملات والفعاليات الميدانية المختلفة، للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية.