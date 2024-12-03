شكرا لقرائتكم خبر نزال "The Last Crescendo" يشعل حلبة "المملكة أرينا" في 22 فبراير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة واحدة من أعظم أمسيات الملاكمة في العال مضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تحتضن حلبة "المملكة أرينا" الحدث العالمي المرتقب "The Last Crescendo" في 22 فبراير المقبل، الذي يعد إعادة لنزال ملحمي سبق وأن أقيم في المكان ذاته بين بطلين استثنائيين في وزن الثقيل الخفيف.



حيث تتصدر الأمسية مواجهة ملحمية على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن الثقيل الخفيف مرة أخرى، عندما يتواجه الكندي أرتور بيتيربييف، حامل اللقب مع سجل مثالي يضم 21 انتصارًا دون هزيمة، منها 20 بالضربة القاضية، مع الروسي ديميتري بيفول، الذي يملك سجلًا مميزًا بـ23 انتصارًا، منها 12 بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة فقط كانت قد حدثت أمام منافسه الذي يسعى لإعادة مواجهته ليثأر منه.

هذه المواجهة المرتقبة تمثل ذروة المنافسة بين اثنين من أعظم الملاكمين في العصر الحالي، وستحدد من سيحكم عرش هذاالوزن.



إلى جانب النزال الرئيسي، ستكون "The Last Crescendo" مسرحًا لسلسلة من النزالات القوية التي ستضيف مزيدًا من الإثارة إلى الأمسية.

من بين هذه المواجهات، سيخوض دانييل دوبوا معركة شرسة ضد جوزيف باركر على لقب الاتحاد الدولي للوزن الثقيل، فيما سيتنافس شاكور ستيفنسون وفلويد شوفيلد على لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الخفيف.



كما سيشهد الحدث مواجهات أخرى حاسمة مثل نزال كارلوس آدامز أمام حمزة شيراز على لقب الوزن المتوسط، ولقاء فيرجيل أورتيز جونيور مع إسرائيل مادريموف على لقب الوزن فوق المتوسط المؤقت.



بالإضافة إلى ذلك، ستحتدم المنافسة بين زهيلي زانغ أجيط كاباييل على لقب الوزن الثقيل المؤقت فيما سيكون النزال بين جوشوا بواتسي وكالوم سميث على لقب الوزن الثقيل الخفيف المؤقت، حاسماً ومليئاً بالندية.



هذا النزال الاستثنائي، الذي يجمع بين عمالقة الملاكمة، يعد بمثابة تتويج للمنافسات في عالم الملاكمة، مع مواجهات حاسمة تجمع نخبة من الأبطال الدوليين الذين يطمحون إلى تحقيق المجد على أرض الرياض.



ويعتبر "The Last Crescendo" ليس مجرد نزال عادي، بل هو احتفال عالمي بموسم الرياض، حيث يلتقي عشاق الملاكمة من مختلف أنحاء العالم لمتابعة حدث رياضي من الطراز الأول في أجواء استثنائية.

إذ تجمع هذه الأمسية بين المهارة والإثارة في السعودية التي باتت وجهة رئيسية للأحداث الرياضية العالمية.