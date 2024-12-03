تراخيص النقل بالرياض تفوق 9 مناطق

884 ترخيصاً
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الرابع من العام الحالي، 884 ترخيصاً، وتصدرت منطقة الرياض تراخيص النقل المصدرة كأكثر مناطق المملكة بإجمالي 369 تراخيص مصدرة بـ34%، وحلت القصيم ثانياً بإجمالي 211 ترخيصاً بـ24%، ومكة المكرمة ثالثاً بإجمالي 166 ترخيصاً بـ19%، والشرقية رابعاً بإجمالي 107 تراخيص مصدرة بـ12%، والمدينة المنورة خامساً بإجمالي 31 ترخيصاً مصدراً بـ3.50%، وعسير سادساً بإجمالي 19 ترخيصاً مصدراً بـ2%.
الأقل تراخيص
سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة تراخيص مصدرة خلال الربع الرابع من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة بها ترخيصان اثنان بـ0.22%، وحلت حائل ثانياً بإجمالي 6 تراخيص مصدرة بـ0.67%، وجاءت الحدود الشمالية ثالثاً بإجمالي 7 تراخيص مصدرة بـ0.79%، والجوف رابعاً بإجمالي 8 تراخيص مصدرة بـ0.90%، ونجران خامساً بإجمالي 9 تراخيص مصدرة بـ1%، وتبوك سادسا بإجمالي 10 تراخيص مصدرة بـ1.13%، وجازان سابعا بإجمالي 11 تراخيص مصدرة بـ1.24%.
تراخيص الأنشطة
استحوذت أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية على تراخيص النقل المصدرة كأكثر الأنشطة تراخيص مصدرة، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 369 ترخيصاً بـ42%، وحلت أنشطة النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية ثانياً بإجمالي 194 ترخيصاً بـ22%، وأنشطة وسيط الشحن ثالثاً بإجمالي 109 تراخيص بـ12%، وأنشطة ترخيص تأجير السيارات فئة «ب» رابعاً بإجمالي 40 ترخيصاً مصدراً بـ5%، وأنشطة النقل المتخصص خامساً بإجمالي 34 ترخيصاً مصدراً بـ4%، وأنشطة ترخيص السيارات فئة «د» سادساً بإجمالي 26 ترخيصاً مصدراً بـ3%، وحصدت 4 أنشطة أقل الأنشطة تراخيص مصدرة، ممثلة في: نشاط نقل الطرود محلي، وتوجيه مركبات نقل البضائع، وترخيص تأجير السيارات فئة «هـ»، وترخيص وسيط تأجير السيارات، بترخيص وحيد بـ0.11%، وحلت أنشطة نقل الطرود محلي ودولي، والأجرة العامة، بترخيصين اثنين لكل منهما بـ0.22%، وأنشطة تأجير الحافلات، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، والأجرة الخاصة ثالثا بـ3 تراخيص لكل منهم بـ0.33%، ونشاط توجيه مركبات الأجرة العامة رابعاً بـ4 تراخيص مصدرة بـ0.45%، وتأجير شاحنات خامساً بـ5 تراخيص مصدرة بـ1%، والنقل التعليمي سادساً بـ14 ترخيصاً مصدراً بـ2%.
تراخيص وأنشطة
%50 انخفاض التراخيص المصدرة
تراخيص الرياض المصدرة تفوق 9 مناطق
22 نشاطاً للتراخيص المصدرة
الباحة أقل المناطق تراخيص مصدرة
%42 لنقل البضائع على الطرق البرية
أكثر المناطق تراخيص
الرياض: 34%
القصيم: 24%
مكة المكرمة: 19%
الشرقية: 12%
المدينة المنورة: 3.50%
أقل المناطق
الباحة: 0.22%
حائل: 0.67%
الحدود الشمالية: 0.79%
الجوف: 0.90%
نجران: 1%
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