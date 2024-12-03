نوبكو.. شريك إستراتيجي يقـود التحول الرقمي في الرعاية الصحية بالمملكة

تعمل شركة نوبكو، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني حلول مبتكرة تُعزز جودة وكفاءة القطاع الصحي.

وتعد الشركة نموذجًا سعوديًا رائدًا في إدارة الخدمات الصحية، حيث تُسهم في تحسين إدارة سلاسل الإمداد، وتطوير خدمات التخزين والتوزيع، بالإضافة إلى برامج رقمية متقدمة مثل «وصفتي».

عمليات لوجستية

علمت«دوت الخليج» أن شركة نوبكو تسعى لتمكين الجهات الصحية من التركيز على تقديم الرعاية الطبية، في حين تدير نوبكو العمليات اللوجستية، مما يسهم في تحقيق توازن بين الكفاءة والجودة، فيما يعد برنامج «وصفتي» مثالًا حيًا على التحول الرقمي، إذ يربط المرضى بالصيدليات المعتمدة لتسهيل حصولهم على الأدوية، مما يعزز تجربة المرضى ويقلل من العبء على المرافق الصحية.

تقليل الهدر

تعد «وصفتي» أحد الحلول اللوجستية المقدمة عن طريق شركة نوبكو وبالتعاون مع شركائها بالقطاع الخاص والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليتيسر للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا.

وحاليًا تنفذ نوبكو استراتيجيات حديثة لإدارة الموارد وتقليل الهدر، مع التركيز على الأثر البيئي، لتكون شريكًا فاعلًا في تحقيق مستقبل صحي مستدام. كما تعمل الشركة على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لتصدير خبراتها، مما يعكس المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الرعاية الصحية عالميًا.

أهداف ومحققات لـ «نوبكو»

- تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

- تبني حلول مبتكرة تُعزز جودة وكفاءة القطاع الصحي

- تسعى لتمكين الجهات الصحية من التركيز على تقديم الرعاية الطبية

- تدير العمليات اللوجستية

- تسهم في تحقيق توازن بين الكفاءة والجودة