شكرا لمتابعة خبر عن أبو إلياس العنزي : المنامات تشير إلى اقتصاد قوي للمملكة فاستغلوا الفرصة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مفسر الرؤى، أبو إلياس العنزي إلى أن المستقبل الاقتصادي للمملكة واعد للغاية، مضيفا أن من لا يستطيع تحقيق الثروة في السنوات القادمة يجب أن يعيد تقييم نفسه.

وقال العنزي خلال ظهوره في برودكاست مع الإعلامي طارق النوفل : “اللي ما يصبح ثري خلال السبع أو العشر سنوات المقبلة، يراجع نفسه، البلد في منامات كثيرة اقتصاد قوي قادم” .

وأضاف : “على من يرغب أن يكون رجل أعمال عليه أن يجتهد، فالمملكة ستشهد اقتصاد قوي خلال السنوات المقبلة” ، في إشارة منه إلى الفرصة الاقتصادية الكبيرة التي ستشهدها المملكة الفترة المقبلة.