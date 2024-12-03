شكرا لمتابعة خبر عن قرقاش يشيد بدور ولي العهد والشيخ محمد بن زايد في تعزيز استقرار المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثلان نموذجًا للحراك الإيجابي في منطقة تواجه تحديات كبيرة.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد، حفظهما الله، يعكس أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، تشكل العلاقات الثنائية الراسخة أحد الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، ويمثل الزعيمان نموذجاً للحراك الإيجابي في منطقة تواجه تحديات كبيرة”.

وأضاف : “تعاونهما وحكمتهما صمام أمان في الظروف الإقليمية الراهنة .