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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق مناورات التمرين الجوي "طويق 4" بقاعدة الأمير سلطان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت مناورات التمرين الجوي المختلط "طويق 4" في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، اليوم الاثنين.
ويشارك فيها قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور قادة الوحدات المشاركة بالتمرين.
فيما تشارك مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية بصفة مراقبين في التمرين الذي يستمر على مدى أسبوعين.
وأكّد مدير التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن عبدالله الخنفور، أن التمرين الجوي المختلط "طويق 4" يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإسقاط التكتيكي.
وبين أن التمرين سيشهد تنفيذ الوحدات المشاركة عمليات مشتركة وإسقاطًا جويًا تكتيكيًا من ارتفاعات عالية ومنخفضة بمساندة العمليات الجوية القتالية، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.
وكانت جميع القوات الجوية المشاركة في التمرين وصلت في وقت سابق هذا الأسبوع لقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، بجميع أطقمها الجوية والفنية والإدارية، لبدء مناورات التمرين.
ويشارك فيها قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور قادة الوحدات المشاركة بالتمرين.
مناورات التمرين الجوي المختلط "طويق 4"وإلى جانب القوات الجوية الملكية السعودية، تشارك قوات ثمان دول بشكل فعلي في التمرين من الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية اليونان.
فيما تشارك مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية بصفة مراقبين في التمرين الذي يستمر على مدى أسبوعين.
وأكّد مدير التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن عبدالله الخنفور، أن التمرين الجوي المختلط "طويق 4" يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإسقاط التكتيكي.
رفع مستوى جاهزية الأطقم الجويةبالإضافة إلى رفع مستوى جاهزية الأطقم الجوية والفنية والمساندة وكفاءتها القتالية، وتأهيلها لتنفيذ المهام المناطة بها في بيئة مختلطة في مجال الإسقاط والإنزال التكتيكي.
وبين أن التمرين سيشهد تنفيذ الوحدات المشاركة عمليات مشتركة وإسقاطًا جويًا تكتيكيًا من ارتفاعات عالية ومنخفضة بمساندة العمليات الجوية القتالية، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.
تقنيات الإسقاط التكتيكيهذا بالإضافة إلى عقد محاضرات، تشمل أبرز التقنيات في مجال الإسقاط التكتيكي ومراحل التخطيط وإدارة وقيادة وتقييم عمليات الإسقاط الجوي التكتيكي.
وكانت جميع القوات الجوية المشاركة في التمرين وصلت في وقت سابق هذا الأسبوع لقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، بجميع أطقمها الجوية والفنية والإدارية، لبدء مناورات التمرين.