شكرا لمتابعة خبر عن صاحب مصنع يختبر قوة البلك الذي يُصنّعه باستخدام شيول ثقيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختبر أحد أصحاب المصانع بشكل عملي و غير تقليدي متانة البلك الذي يتم تصنيعه في مصنعه، وذلك باستخدام شيول ثقيل.

وأظهر المقطع شيول ثقيل وهو يسير فوق صف من البلك دون أن يتعرض لأي كسر أو ضرر يُذكر، ليؤكد هذا الاختبار العملي على جودة المواد المستخدمة في التصنيع ومدى قدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة.

وأثار هذا المقطع إعجاب الكثيرين ممن شاهدوا الفيديو، واعتبر البعض أن هذا النوع من التوثيق الواقعي يُظهر مصداقية المصنع ويعزز الثقة في منتجاته.