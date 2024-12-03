شكرا لمتابعة خبر عن رئيس أرامكو السابق يروي موقفًا محرجًا لمهندسة بعد تعليق زميلها “ما أجلس مع نسوان” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس أرامكو السابق، عبدالله بن جمعة، عن موقف محرج تعرضت له إحدى المهندسات في الشركة، والذي يعكس التمييز ضد المرأة في بيئة العمل.

وروى جمعة القصة خلال ظهوره في برودكاست “مخيال”، حيث ذكر أنه في أحد الاجتماعات، دخلت مهندسة إلى غرفة الاجتماعات، ليعبر مهندس آخر، حاصل على الماجستير والدكتوراه من أمريكا، عن استياءه من وجودها قائلاً: “ما أجلس مع نسوان”.

وفي رد حاسم، أشار جمعة إلى أن الرئيس نادى على المهندس قائلاً: “إذا صارت عندك مراجل، هذي المهندسة، ذاك الوقت إطلع”، مؤكداً بذلك موقف الشركة الداعم للمساواة بين الجنسين في بيئة العمل.