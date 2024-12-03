شكرا لمتابعة خبر عن الكلباني : أعيش على الإعلانات والارتباط بالمسجد ما عاد يناسبني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ عادل الكلباني أن مصدر دخله الحالي يقتصر على مطعمه الخاص بالإضافة إلى مشاركته في بعض الإعلانات .

وقال الكلباني في آخر ظهور له عبر برودكاست «مزيج» المُذاع على قناة العربية :” أنا الآن اعيش على الإعلانات، وأوقات يجي موسم زين وموسم، وعندي مطيعم صغير أديره” .

وبسؤاله عن إمكانية العودة مرة أخرى إلى إمامة المسجد: ” أجاب نرجو ذلك، ولكن أنا حقيقة اكتفيت بما مضى والارتباط بالمسجد ما عاد يناسبني” .