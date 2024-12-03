شكرا لمتابعة خبر عن موقف طريف للشيخ الجبيلان في محل عطارة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض الشيخ سليمان الجبيلان لموقف طريف خلال مصافحته لآخرين في أحد محلات العطارة.

وصادف وجود مدونة المحتوى بـ”تيك توك”، أمل عبدالرحمن، بالمحل لحظة تواجد الشيخ سليمان الجبيلان بالمكان.

وعبر الشيخ الجبيلان عن تقديره لصاحب محل العطارة بتقبل رأسه لكن الأخير حاول إبعاد رأسه واحتضان الشيخ، ما دفع المدونة للضحك.

وواصل الشيخ الجبيلان مصافحة المتواجدين بالمحل بكل تواضع وسط ابتسامات عمت أرجاء المكان.