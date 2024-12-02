شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مبادرة “شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف” بدعم 150 مليون دولار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في تصريح مهم، أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، عن إطلاق “شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف”.

وهذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الجهود متعددة الأطراف لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في العالم خاصة الدول الأكثر عرضة للجفاف .

وتجسد هذه المبادرة إلتزام المملكة بالحدود الاستباقية لدعم تحقيق أهداف إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر .

وفي هذا السياق، أكّد الوزير التزام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم هذه المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار على مدار العشر سنوات المقبلة، ما يعكس دور السعودية الريادي في التصدي لتحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية على مستوى عالمي.