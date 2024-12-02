شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش التطورات الراهنة مع نظيره اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها. المساعدات الإنسانية لغزة وترأس سمو وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة.

وضم وفد المملكة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.