شكرا لقرائتكم خبر عن النزاهة ومحاربة الفساد عنوان خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة الموافق الخامس من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٦هـ، للحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، وتذكير الناس بما ورد في ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

كما تضمن التوجيه بيان أهمية المحافظة على المال العام وخطورة الإعتداء عليه، وتحذير الناس من التساهل في أكل المال الحرام وكذلك بيان دور الأسرة والمدرسة في غرس قيم الأمانة والنزاهة لدى الناشئة والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.

‏ويأتي التوجيه بناءً على ما ورد للوزارة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بطلب تخصيص خطبة يوم الجمعة المقبلة للحديث عن هذا الموضوع لما لها من أثر كبير وإيجابي على الناس في نشر الوعي وإصلاح المجتمع.