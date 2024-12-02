شكرا لقرائتكم خبر عن بمكافحة العدوى.. مدينة الملك عبدالله الطبية الأولى في "فارماثون" والان نبدء بالتفاصيل

إشراف وتوعية

الدمام - شريف احمد - حققت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، المركز الأول في فعالية ”فارماثون“ التي استمرت على مدار ثلاثة أيام.وجاء فوز المدينة عن مشروعٍ قدمته إدارة مكافحة العدوى، يعمل على مواجهة تحديات مقاومة المضادات الحيوية من خلال ابتكار حلولٍ رائدة.وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن ”فارماثون“، الذي يُعد منصة حيوية لابتكار الحلول الصحية، شهد مشاركة فاعلة من مدينة الملك عبدالله الطبية، تمثلت في تقديم برامج توعوية شاملة سلطت الضوء على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وأضرارها، وأهمية مكافحة العدوى والأمراض المعدية، بهدف تعزيز صحة المجتمع والحد من المخاطر الصحية.ولم يقتصر دور مدينة الملك عبدالله الطبية على الجانب التوعوي، بل امتد ليشمل الإشراف على 40 مشروعًا مشاركًا في ”فارماثون“، حيث ساهم خبراء المدينة في تحكيم المرحلة الأولى التي شهدت تأهل 19 مشروعًا، قبل أن يتم اختيار 5 فرق فائزة في المرحلة النهائية، تصدرها مشروع المدينة الطبية المُتوج بالمركز الأول.ويُجسد هذا الإنجاز التزام مدينة الملك عبدالله الطبية بدعم الابتكار في القطاع الصحي، وتعزيز المشاريع التي تُسهم في تحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في التصدي للتحديات الصحية العالمية، ودعم الابتكار الطبي.