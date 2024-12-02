شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى "تبادل الخبرات" بتعليم مكة يناقش أبرز التحديات وسبل التطوير والان نبدء بالتفاصيل

الارتقاء بالعملية التعليمية

تحسين قطاع التعليم

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغنام، اليوم الاثنين، ملتقى ”تبادل الخبرات“ عبر منصة ”تيمز“، بحضور قيادات تعليمية من مكة المكرمة والليث والقنفذة.وأكد الغنام في كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يجسد مساعي وزارة التعليم لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيداً بدور الملتقى في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإدارات التعليمية.وشدد الغنام على أهمية تحليل التحديات ووضع الحلول المبتكرة لتحسين الأداء وتطوير المنظومة التعليمية، مثمناً جهود منسوبي ومنسوبات تعليم مكة المكرمة في تنظيم هذا الملتقى.ويستهدف الملتقى الذي ينظمه قسم أمانة التعليم عن بعد، مديري ومديرات ورؤساء الأقسام والإدارات والوحدات في إدارات التعليم بمكة المكرمة والليث والقنفذة، بهدف تحسين الأداء الوظيفي والمؤسسي وتبني أساليب مبتكرة للتكيف مع متغيرات قطاع التعليم.وتضمن الملتقى مناقشة عدة محاور منها: مؤشرات الأداء والمستهدفات الوطنية، الحوكمة، تشخيص التحديات، الارتقاء بالخدمات التعليمية، وتنمية القدرات البشرية.