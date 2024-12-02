شكرا لمتابعة خبر عن مشهد طريف لسائحة تحاول شرب إناء من حليب النياق دفعة واحدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع طريف أظهر سائحة أجنبية برفقة مجموعة من المواطنين الذين قدموا إليها إناء مليء بحليب النياق، مطالبين إياها بشربه على نفس واحد ومرة واحدة.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين استمتعوا بمشهد السائحة وهي تشرب الحليب وسط ضحكات الحضور، في مشهد يعكس روح الضيافة والمرح.

وفي مقطع آخر، ظهرت نفس السائحة وهي تستمتع بأجواء الصحراء، حيث كانت تداعب صغير الناقة وتلاعبه في لحظة عفوية أظهرت إعجابها بالحياة البرية والتراث المحلي.

وأعربت السائحة وزوجها الذي كان يرافقها في رحلتها عن شكرهما للمواطنين لكرم ضيافتهما، مشيدين بالتجربة السياحية التي تقدمها المملكة للزوار الأجانب، والتي تتضمن مزيجاً من الضيافة العربية الأصيلة والمغامرات الطبيعية الفريدة في الصحراء.