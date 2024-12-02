شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان استمرارية الدراسة.. التعليم تعلن آلية نقل الطلاب المؤقت بين المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل آلية القبول والتسجيل للنقل المؤقت للطلاب بين المدارس، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير حلول مرنة ومناسبة للطلاب الذين يضطرون للانتقال مؤقتًا بسبب ظروف خاصة.

وأوضح دليل القبول والتسجيل لطلاب التعليم العام أن ولي أمر الطالب يتقدم بطلب إلى المدرسة القريبة من مقر إقامته المؤقت، على أن يتضمن الطلب الوثائق التي تثبت سبب الانتقال، مثل الحالات العلاجية أو نقل العمل المؤقت.

وتتولى المدرسة المحول منها الطالب إكمال بياناته وتحويل ملفه الإلكتروني عبر نظام نور إلى المدرسة المستضيفة، مع الاحتفاظ بالملف الورقي في المدرسة الأصلية لضمان استعادته عند العودة.



وأشار الدليل إلى أن الطالب يُقبل قبولًا مؤقتًا في المدرسة القريبة من مقر إقامته المؤقت، سواء كانت حكومية أو أهلية، بما يضمن استمرارية دراسته دون انقطاع.

بعد انتهاء مدة الإقامة المؤقتة، تعيد المدرسة المستضيفة الملف الإلكتروني إلى المدرسة الأصلية عبر نظام نور بعد إدخال النتائج الدراسية للطالب، مع متابعة المدرسة الأصلية لعودة الطالب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لضمان انتظامه الدراسي ومنع حالات التسرب أو الغياب.

كما أكدت الوزارة أن الطلاب الذين حالت ظروفهم المرضية دون أداء الاختبارات في منطقتهم الأصلية يمكنهم أداء الاختبارات وفق ما ورد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات، مع مراعاة الحالات الطارئة أو المزمنة.

وشددت وزارة التعليم على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية مرنة ومنظمة، تضمن حقوق الطلاب الأكاديمية واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.

قبول مؤقت بالمدارس القريبة